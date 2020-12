Darrell Ludwig (11) is de Bossche Kevin in Home Alone

DEN BOSCH - Dé kerstklassieker op filmgebied? Dan kom je al snel uit op Home Alone. Binnenkort is er een Bossche versie, met tal van plaatselijke stemacteurs. Nick Schönhage en Shantii Gupta, twee jongerenwerkers van PowerUp073, hebben hun schouders gezet onder de opmerkelijke productie.

Hij bezoekt geregeld jongerencentrum Zuid-Oost aan de Gestelseweg. ,,Wat chillen, poolen en kickboksen, dat vind ik leuk. Kom hier ook voor huiswerkbegeleiding", vertelt Darrell Ludwig (11). Vanwege de lockdown ligt dat allemaal op z'n gat.

Toch heeft de Bossche basisscholier nu iets anders wat hem bezighoudt: hij is als stemacteur in de huid gekropen van Kevin McCallister, hoofdrolspeler in Home Alone. ,,Ik moet lappen tekst inspreken. In het Nederlands. Nee, het Bosch spreek ik niet, maar dat had óók gekund.”

Enorm karwei

In de studio van het jongerencentrum verschijnen alle passages op een laptop. ,,Terwijl de beelden van de 103 minuten durende film onveranderd blijven, heeft mijn collega Shantii de Engelse teksten vertaald in het Nederlands. Daarna zijn we begonnen met inspreken. Een enorm karwei, zo is gebleken", benadrukt Schönhage.

,,Hoe dit initiatief is ontstaan? Vorig jaar rond kerst zat ik samen met mijn zoontje Aiden, die nu zeven is, te kijken naar de film. Het viel me op dat-ie écht geboeid was, maar lang niet alle woorden kwamen bij hem 'binnen'.”

Nederlandse versie

,,Ik heb gezocht naar een Nederlandse versie; die kon ik niet vinden. Weet je wat, dan gaan we er zelf wel een maken! Enkele maanden geleden hebben we een casting gehouden. Iedereen kon een voice memo insturen. Dat heeft veel reacties opgeleverd. Mede doordat Darrell enige musicalervaring heeft, is-ie uitverkoren tot onze eigen Kevin."

De productie is bijna klaar, op het afmixen na. Iets waarmee producer Jayvairo Veldhuis zich gaat bezighouden. Op kerstavond -het tijdstip is nog onbekend- gaat de Bossche Home Alone de lucht in. Tot en met 'derde' kerstdag gratis te downloaden via een link op het Instagram-profiel van PowerUp073.