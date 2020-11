Das houdt scouts Berlicum tegen op De Brand: zoektocht naar nieuwe locatie

BERLICUM - De scouting in Berlicum is teleurgesteld. Ze kan niet verkassen van de Westakkers naar sportpark De Brand. Er zitten te veel dassen en dassenburchten vlakbij de bouwlocatie voor de nieuwe blokhut van de scouting.

De seinen stonden al bijna op groen, maar het loopt nu toch anders. De scouting in Berlicum zou op de Westakkers plaatsmaken voor woningbouw. De nieuwe locatie was al in beeld: een mooie strook aan de rand van sportpark De Brand. Dat gaat niet door.

Teleurgesteld

Luuk Kappen van de scouting is teleurgesteld. ,,We hebben er heel veel uren in zitten om de plannen voor te bereiden, maar we hebben gelukkig een goede samenwerking met de gemeente en hopen toch nog een ideale plek te vinden voor onze blokhut.” Kappen roept ook de hulp in van inwoners van Berlicum en Middelrode om mee te denken over een nieuwe geschikte plek voor de scouts.

Onderzoek

Na een melding van buurtbewoners over de aanwezigheid van het dier bij Oud Laar heeft Sint-Michielsgestel de Stichting Das & Boom om advies gevraagd en onderzoek laten uitvoeren. ,,Zij onderzochten de aanwezigheid van dassen en burchten en of dat invloed zou hebben als we daar vlak bij een scoutinggebouw zouden oprichten’', meldt wethouder Lianne van der Aa.

Vijf burchten

De onderzoekers troffen in de bosstrook vlak bij de geplande bouw vijf dassenholen. Vier van die holen zijn nog recent gegraven. Het onderzoek gaf aan dat de dassenpopulatie op De Brand zeker zou worden verstoord als daar vlakbij zou worden gebouwd.

Op zoek naar andere plek

,,Niet alleen door verlies aan foerageergebied voor de dassen, maar ook verstoring door licht, geluid en de reuk als gevolg van menselijke activiteiten binnen 50 meter van de burchten’', zeggen de onderzoekers. Zij adviseren dan ook op zoek te gaan naar een andere locatie voor scouting.

Natuurliefhebbers

,,We hebben scouting inmiddels laten weten dat de verhuizing niet kan doorgaan”, zegt de wethouder. ,,Scouts zijn bij uitstek natuurliefhebbers en snappen het besluit van ons college. We helpen dan ook mee om ze nog even in de Westakkers te laten zitten. Er is nu per slot van rekening sprake van overmacht. We blijven zoeken naar een nieuwe locatie.”