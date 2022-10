Das Oktoberfest is opmaat voor naderende skiseizoen

Quote Ik heb net een joekel van een bokworst naar binnen gehesen. Smaakte verrekes goed, dat ding Guusje van den Berg Vrijdagavond ging het al schon wieder loss auf der Parade, waar op de bühne van de ruim bemeten hangar Duits de voertaal was. „Ik spreek perfect Duits”, aldus William Kersten alias Willie Weltmeister uit Mittelrode, de zanger van Jawohl! „Zo goed, dat mensen denken dat ik een Duitser ben. We spelen een mix van après-ski en schlager. Genau, das gibt immer viel Spass.”

Nogal wat feestgangers hadden gehoor gegeven aan de dresscode, met daarbij een keuze uit twee smaken: Lederhosen en Dirndl. „Ik heb net een joekel van een bokworst naar binnen gehesen. Smaakte verrekes goed, dat ding”, sprak Guusje van den Berg die samen haar olijke vriend Ricardo Raaijmakers genoot van de happening. „We gaan binnenkort samenwonen. Let op, dat wordt een dolle boel. Dan gaan we nog veel meer van dit soort gekkigheid beleven.” Adriana van den Bogert leefde zich ook helemaal uit. „Ik heb een pittige job in het JBZ. Heerlijk als je dan op een avond als deze wat stoom kunt afblazen.”

‘Deze jongeman viert het leven nog steeds’

Zaterdagmiddag traden nagenoeg dezelfde artiesten op, maar dan gratis. „Een sympathiek gebaar van de organisatie”, wist de 83-jarige Christ Halewijn. „Ik ben kraanmachinist geweest, altijd hard gewerkt. Helaas heb ik een mager pensioentje. Fijn dat dit voor ‘nop’ is. Vorig jaar was ik trouwens bijna dood, de dokters hadden me al lang opgegeven. Je ziet het, deze jongeman viert het leven nog steeds.”

Als skileraar naar Sölden

Joost van Dijk trok de aandacht door de Schuplattler, een dolkomische Beierse-Oostenrijkse dans, te demonstreren. „Dit is een uitstekende generale. Morgen vertrek ik voor een aantal maanden naar Sölden. Ik ben daar skileraar, serieus.” Rik Elbersen liet zich evenmin onbetuigd. „Met vier man sterk vertegenwoordigen we hier de Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch. We hebben twee meter frikandel verslonden. Komende week bij de Echte Bossche Prom moeten we namelijk in topvorm zijn.” Het kwartet ging ’s avonds vrolijk verder, samen met circa 2000 andere partygo’ers.



