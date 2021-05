‘Dassendodenweg’ Guldenberg volgens omwonenden óók levensgevaarlijk voor fietsers

Ieder kind moet kunnen sporten, ‘ook als er te weinig geld is’

9:00 DEN BOSCH - In Den Bosch en omgeving moet ieder kind in verenigingsverband kunnen sporten. Maar bijna drieduizend kinderen in de regio kunnen niet aan sport, kunst of cultuur doen vanwege te weinig geld in het gezin. Dat moet veranderen.