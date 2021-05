Dat gaat flink trappen worden: een bakfiets vol met 'Vrijheidssoep’ van Den Bosch naar Eindhoven

Theo keek naar Annie en was verkocht, nu zijn ze zestig jaar getrouwd

30 april DEN BOSCH - ,,Zie je die meid daar aan de overkant? Dat is de dochter van Henk Ender.” Na die woorden, in september 1957 uitgesproken door een vriend, keek Theo van der Leest voor het eerst in de ogen van Annie Ender. Annie was pas zestien jaar, Theo werd bijna 21.