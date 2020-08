Dat kan niet, dat kan niet... en dát dan? Nee! School moet omgaan met nieuwe werkelijkheid

ROSMALEN - De opening van een nieuw schooljaar is normaal een moment om feestelijk bij stil te staan, maar in deze tijden niet. Hoe ga je als school om met alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt? Bij het Rodenborch College in Rosmalen worstelen ze er in ieder geval mee.

Elk raam dat open kan, staat open. En dat gaat ook op voor alle deuren. Je zou kunnen stellen dat het hele Rodenborch College in Rosmalen in de tocht zit. Alles om maar te ventileren, om corona geen kans te geven. Teamleider René van Gerven probeert er het beste van te maken: ,,We willen het zo normaal mogelijk houden voor kinderen.”

1700 leerlingen

Het vorige schooljaar werd door corona op een minimale manier afgesloten. Elke klas van het Rodenborch College werd opgesplitst en er werd digitaal lesgegeven. Nu zit de school weer helemaal vol. 1700 leerlingen zijn begonnen aan het schooljaar. Pubers hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden met de leraren. ,,Hoe kun je de afstand en veiligheid garanderen? We worstelen ermee, dat zeg ik eerlijk", zegt Van Gerven.

Veel dingen die normaal vanzelfsprekend zijn, zijn dat nu niet. ,,We zouden de brugklassers in de kantine speciaal verwelkomen, maar dat ging niet door. En volgende week is het brugklaskamp. Ze overnachten er niet, maar gaan met de bus heen en terug. Het is allemaal nét niet.”

‘Oppassen’

Ondertussen is leraar Benjamin van Rosmalen in lokaal 133 samen met zijn mentorklas van 31 brugpiepers bezig met het installeren van laptops. Ook in dit lokaal staan de deur en ramen open. Helemaal vooraan zitten Fee van Houten (12) en Emma Kragt (11). De twee meiden vinden het best spannend... de middelbare school welteverstaan. Van de coronamaatregelen krijgen ze namelijk weinig mee. ,,We moeten alleen oppassen met de mentor", zegt Emma. ,,Ja, we mogen niet te dichtbij komen. Maar zelf let hij er ook niet echt op", zegt Fee lachend.

Volledig scherm Klas 1HA is de laptops aan het installeren © copyright Marc Bolsius

Het klopt wat Emma en Fee zeggen, want Van Rosmalen loopt nog weleens tussen de tafeltjes door om leerlingen te helpen. ,,Soms wil je kinderen extra aandacht geven. Dat kan ik niet vanuit mijn stoel. Voor mij is het ook wennen. Normaal loop ik nog véél meer.” Hij is in ieder geval blij dat hij weer voor de klas kan staan. ,,Aan het einde van het vorige schooljaar gaven we digitale lessen. Toen zat ik thuis achter de laptop en dacht ik: ‘Hier ben ik geen leraar voor geworden.’ Nu heb ik dat gevoel gelukkig niet meer.”