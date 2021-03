Datacenter Interconnect start deze zomer nieuwbouw op bedrijvenpark De Brand

Met de nieuwbouw op het terrein langs de A2 breidt het bedrijf het totale netto datacentervloeroppervlak uit van 6.000 m2 naar 10.000 m2 Vorig jaar verdubbelde Interconnect al de capaciteit van het datacenter in Eindhoven.

De bouw van een nieuw hoofdkantoor en twee datacenters is ingegeven door een blijvende sterke groei sinds de oprichting in 1995. ,,Toen startten we in Den Bosch met 250 m2”, zegt commercieel directeur Rob Stevens die het bedrijf met zijn broer Jeroen oprichtte.

Duurzaamheid

Volgens Stevens staat duurzaamheid voorop. De datacenters in Den Bosch en Eindhoven gaan restwarmte leveren aan andere gebouwen. Hierover zouden inmiddels gesprekken worden gevoerd.

Volgens Jeroen Stevens wordt Interconnect met de uitbreiding ‘een van de grootste puur Nederlandse datacenterspelers’. ,,Onze dienstverlening is gericht op veeleisende klanten met heel kritische omgevingen. Voor hen zijn zaken als privacy, locatie van hun data en flexibele toegang tot hun systemen cruciaal. Verder hebben we in tegenstelling tot in de Randstad geen last van beperkingen wat betreft stroomvoorziening.”

Windmolens

Den Bosch afficheert zich al jarenlang als datastad. Maar zij gaat niet de boer op voor nieuwe datacentra. Dat zei het college van B en W eind vorig jaar na vragen van gemeenteraadslid Sjef van Creij van Gewoon ge-DREVEN over de relatie tussen datacentra en windenergie. Van Creij wilde weten of er zich nieuwe datacentra in de gemeente willen vestigen en of er meer windmolens nodig zijn om die bedrijven dan te voorzien. Volgens het college was dat niet het geval.