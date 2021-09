Datacenters van belang voor digitalisering en duurzaamheid

Dan over de kostprijs van deze energie. Het aandeel groene stroom bij datacenters is al 86% en groeit naar 100% in de komende vijf jaar. Datacenters kopen zelf dure groene stroom in, veelal via import van Europese wind-, zonne- en hydro-energie. Van de Nederlandse stroom betalen bedrijven, en dus ook datacenters 67% van de Opslag Duurzame Energie (ODE) waaruit we windparken subsidiëren. Door hun zeer stabiele afname en lange contracten zijn datacenters gewilde partijen die helpen wind- en zonneparken mee te financierenen randabel te maken.