Dauwtrappen met Kunst Adelt uit Helvoirt en Sint Barbara uit Vught: een voorzichtige ontmoeting van clubs met traditie

Kunst Adelt is begonnen met dauwtrappen in 1933 richting Biezenmortel. In 1971 gaan de muzikanten uit Helvoirt pas op herhaling. En de kalender geeft 1977 aan wanneer er een serieus begin komt aan een reeks tochten naar de omliggende plaatsen van Helvoirt. Het jaartal 1993 is hierbij historisch. Het begin van een pelgrimstocht naar de zoete moeder in Den Bosch met in korte tijd een peloton volgers van bijna honderd pelgrims. Het dauwtrappen is een gezellige serieuze bidtocht voor de één en een ontmoeting van bekenden voor de ander. Een traditie van al 26 jaar.

Opvallende deelnemer is Jan Schoenmakers, geboren in Helvoirt, woonachtig in Veghel. Marian van den Acker uit Zijtaart stond om half vier in de ochtend naast haar bed om Jan als vrijwilliger te helpen bij het aankleden en in zijn elektrische rolstoel te zetten. Rien Moonen uit Biezenmortel haalt hem om half vijf op in Veghel en brengt de pechvogel, getroffen door een spierziekte, naar Helvoirt. Jan Schoenmakers sluit om 05.15 aan: ,,Voor mij zijn het heel veel bekenden die meelopen. Het is gezellig, de mensen kennen mij en ik ken die mensen. Ik ga al 10 jaar graag naar de mis en moeder Maria in de Sint-Jan.”

Slapen tijdens de mis

Quote Het is genieten van de muziek terwijl de vogels en natuur ontwaken Jos Waaijer uit Helvoirt, Pelgrim Jos Waaijer uit Helvoirt geniet tijdens het wandelen van de muziek van Kunst Adelt. Zij vertelt: ,,Het is genieten van de muziek terwijl de vogels en natuur ontwaken. Eerst bezocht ik ook de viering in de kerk maar nadat twee mannen naast mij zaten te slapen stopte ik daarmee. Ik breng wel een bezoek aan Maria.”



Maria krijgt veel ‘stille’ verzoeken bij de kaarsen. Al een paar jaar loopt Corry van Roessel uit Helvoirt met haar zus , haar dochter en haar gezin mee. Allemaal personen die dierbaren missen. Corry van Roessel: ,,Dan is het fijn een kaarsje op te steken met de hoop de familie te behoeden tegen ernstige ziektes of een te vroeg afscheid.”