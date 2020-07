Davina Michelle, Danny Vera, Tino Martin en Rolf Sanchez geven extra optreden op Pettelaarse Schans: Snelle Jelle en Mother Mercury komen ook

Problemen Hinthamer­straat verplaatst naar Schilder­straat: ‘Het is een ramp’

6:45 DEN BOSCH - Bewoners van de Bossche Schilderstraat klagen volop over (verkeers)overlast die volgens hen wordt veroorzaakt door bezoekers van coffeeshops even verderop in de Hinthamerstraat. Zij zeggen sinds de tijdelijke afsluiting van de Hinthamerstraat met problemen te zitten waarvan bewoners van de Clarastraat sinds kort zijn verlost. ,,Het is een ramp.’’