De 30.000 bezoekers zijn bereikt, en Boulevard is nog niet afgelopen

Burgemees­ter is woest na brandstich­ting op brug tussen Den Dungen en Berlicum: ’Dit is ronduit gevaarlijk en asociaal’

17 augustus DEN DUNGEN/BERLICUM - Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel is woedend na brandstichting op de fiets- en voetgangersbrug over de Aa, tussen Den Dungen en Berlicum. ,,Dit is echt geen grap meer”, meldt Looijen op sociale media. De brug is voorlopig buiten gebruik gesteld.