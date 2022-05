De 750 doden van Kamp Vught krijgen een gezicht tijdens herdenking; ‘Het woord is aan de volgende generatie’

Tweede klasse F Real Lunet beleeft middag met twee gezichten: Felomina schiet zijn ploeg vanaf 60 meter op voorsprong en pakt rood

Een rare middag was het voor Real Lunet. De wedstrijd was amper begonnen of Shuremy Felomina zag de keeper te ver voor zijn goal staan en schoot de bal van zestig meter in de goal. Een halfuur later stonden de bezoekers echter al met 3-1 achter en maakte de achterstand niet meer goed. De eerder bejubelde Felomina pakte in de slotfase ook nog rood.

1 mei