De allerlaatste massale kerstboomverbranding in De Overlaet in Rosmalen

ROSMALEN - Het braakliggend terrein tussen bouwmarkt Gamma en honk- en softbalvereniging Gryphons vormde zondag in de namiddag het decor van de allerlaatste massale kerstboomverbranding ever in de wijk De Overlaet. ,,Die milieuvervuilende fikkies zijn niet meer van deze tijd."

De groene puist van dennenbomen en -takken wordt alsmaar groter en groter. Met een beetje fantasie lijkt het alsof langzaam maar zeker de vorm van een mini-vulkaan zichtbaar wordt. ,,Hoppa, weer eentje erbij", roept Mark Pijnappels bijna triomfantelijk.

,,Als je goed kijkt, zie je dat ik de kerstbomen niet lukraak op een hoop gooi. Nee, juist niet! Ik stapel ze met beleid, om in ieder geval de lucht vrij spel te geven. Iets wat straks de brand ten goede komt. Dat alles vrij droog is, is een ander belangrijk wapenfeit."

Twee meter lange lucifer

Elke kerstboom die wordt aangeleverd, is tevens goed voor deelname aan de loterij. Een eindje verderop delen vrijwilligers tussen alle nieuwsjaarswensen in dampende erwtensoep, glühwein en chocolademelk uit.

Klokslag vijf, wanneer de schemer schuchter haar intrede doet, is het eindelijk zover. Met een twee meter lange lucifer steekt Pijnappels de boel op consciëntieuze wijze de fik. De vuurrode tongen van de vlammen dansen onmiddellijk alle kanten uit, zonder dat er sprake is van een gevaarlijke situatie. ,,Ai, dit is vet man", reageert de 12-jarige Koen Uzeel wiens contouren meebewegen met de ontstane vuurzee. De even oude Finn Mulders is iets minder enthousiast: ,,Het is best leuk, maar ook slecht voor het milieu."

Milieuaspect

Terwijl de meeste kinderen -weliswaar veilig achter het hek- de frontlinie vormen, bevinden de volwassenen zich voornamelijk op een gerespecteerde afstand van het spektakel.

,,Dit doen we al een jaar of twintig, voor het laatst in deze vorm en op deze plek. Allereerst is het Rodenborch College op korte termijn, mogelijk eind dit jaar nog, van plan om uitgerekend hier nieuwbouw te plegen. Daarnaast zijn we er klaar mee om -gekeken naar het milieuaspect- dit soort grootschalige kerstboomverbrandingen nog vaker te organiseren", verduidelijkt Elle Timisela-Coenraad, voorzitter van wijkraad De Overlaet.

Oplossing zoeken

,,Binnenkort gaan we ons hierop beraden." Spontaan worden gelijk enkele ideeën gespuid. Marian van 't Root voelt wel iets voor het 'poldermodel': ,,Die milieuvervuilende fikkies zijn niet meer van deze tijd. Daarom stel ik voor voortaan een beperkt aantal bomen gezamenlijk te verbranden, en het overgrote deel te versnipperen.”

Gerrit Lathouwers is het daar niet mee eens. ,,De oplossing licht denk ik meer in het zoeken naar een andere locatie in de wijk. Wat mij betreft blijven ze af van deze gezellige traditie", aldus Lathouwers die niet te flauw is om nog een grap uit de kast te toveren. ,,Net als andere jaren heb ik nu ook weer een boom meegebracht. Kijk, die groene die daar ligt te smeulen, die is van mij.”

Een probleempje

Na een dik half uur is de puist gedegenereerd tot een zielig hoopje. Ter afsluiting is er nog een milieuvervuilende vuurwerkshow. Ondertussen staan brandweerlieden van de post Rosmalen te popelen om het smeulende vuur te blussen.

Er doet zich echter één probleempje voor: de tankautospuit is volledig vast komen te zitten in het rulle zand. Een ander voertuig van de brandweer moet eraan te pas komen om uiteindelijk een goede afloop te garanderen.

Volledig scherm Een groepje jongens uit de wijk kijkt met gemengde gevoelens naar de allerlaatste massale kerstboomverbranding ever in De Overlaet © Chris Korsten

Volledig scherm Nog even wachten, en dan brandt het spektakel eindelijk los © Chris Korsten

Volledig scherm Met de bolderkar naar de allerlaatste massale kerstboomverbranding in de Rosmalense wijk De Overlaet. © Chris Korsten