De Bearcat kwam naar Den Bosch voor een zware jongen: Daan C.

De politie zette het zwaar materieel in voor het vangen van een zware jongen: de 49-jarige Daan C. In oktober 2020, toen de Bearcat voor het eerst het tuinhekje aan de Geulweg platwalste , wist hij de dans nog te ontspringen. Misschien omdat hij toen in het Spaanse Altea was, waar hij ook regelmatig verblijft. Maar afgelopen maandag werd de Bosschenaar wel in de Geulweg aangetroffen. Donderdag besloot de rechter-commissaris dat C. nog minimaal veertien dagen langer vast blijft zitten. Het Openbaar Ministerie denkt dat C. betrokken is bij de grootschalige productie van synthetische drugs. In oktober werden al twee (nog niet in werking zijnde) drugslabs in Veghel en Terneuzen ontdekt, die gelinkt worden aan de Bosschenaar.