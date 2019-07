De bedenker van ‘Douze de groeten uit Brabant’: ‘Het plopte ineens in mijn hoofd’

DEN BOSCH - ‘Douze de groeten uit Brabant’ (als variant van douze points) hoort bij het bidbook waarmee wordt geprobeerd om het Songfestival naar Den Bosch te halen. Hoe verzin je het? ,,Het plopte ineens in mijn hoofd.’’ Dat zegt Huibert Wilschut over deze vondst die hij deed als creatief directeur van het Bossche Artishock events & marketing dat het bidbook maakte op verzoek van de gemeente.

Het is de bedoeling dat de European Broadcasting Union (EBU), AVROTROS, NOS en NPO kiezen voor het woensdagochtend gepresenteerde projectvoorstel. Wilschut: ,,Met een kernteam van vier mensen zijn we twee weken geleden aan de slag gegaan. We wilden op een informatieve en creatieve manier laten zien dat je aan de eisen voldoet. Ik heb een goed gevoel over de presentatie in Hilversum.’’

Roodgelakte doos

,,Je mag het niet van jezelf zeggen maar het sprong er wel uit. Het boek zat in een prachtige roodgelakte doos waarop stond ‘En dan denk ik aan Brabant’. Na het openen gingen lampjes branden. Dat sprong er wel uit. We waren stijlvol en Bourgondisch en hebben het niet alleen over Den Bosch en Brabant, maar ook over Nederland. Nee, ik heb verder weinig meegemaakt van de andere presentaties. Ik vond Utrecht wel origineel met een fietskoerier.’’

Olympische Spelen