De beste nieuwsfoto's van 2017 te zien in Den Bosch

Met steeds meer mensen op een klein oppervlak vraagt dat van de wereld nieuwe oplossingen om al die mensen ook te voeden bijvoorbeeld. Met ‘milieu’ is er een nieuwe categorie bijgekomen. In de Willem Twee is het opnieuw een tentoonstelling die tot nadenken stemt. Over wat we elkaar aandoen in deze wereld. Met opnieuw harde taferelen vol geweld en soms hartverscheurend leed. Maar ook foto’s die de schoonheid van de wereld vastleggen. Nu het nog kan.