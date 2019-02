De Bossche Groenen wil ongelijkvloerse kruising op Rompertsebaan

Verschillende partijen, onder meer de Bossche Volkspartij (niet meer in de raad), vragen al jaren om oplossingen voor met name fietsers die van en naar het Jeroen Bosch College en basisschool ’t Palet rijden. Een van de laatste maatregelen op de rotonde waar fietsers in twee richtingen mogen rijden, is het plaatsen van lampjes in het wegdek die opflikkeren als er fietsers in aantocht zijn.



Volgens Mees is die oplossing onvoldoende. De afgelopen vier jaar zijn er 28 geregistreerde ongelukken met 7 gewonden geweest. ,,En dan is niet bij elk ongeval de politie betrokken’’, aldus Mees. Sinds de plaatsing van de waarschuwingslampjes in juli 2018 zijn er volgens Mees, die zich baseert op cijfers van politie en gemeente, drie geregistreerde ongelukken geweest.