De Bossche Groenen wil snellaadstations, maar dan niet in het Kanaalpark

Te smal

De strook ligt bij het Kanaalpark en dat is wat Hoeben betreft al te smal. De Maasoever ter hoogte van de Harense Smid is volgens hem maar twaalf meter breed. ,,Terwijl een ecologische zone vijftig meter breed hoort te zijn", zei hij. Hoeben stelde voor dat de gemeente in gesprek ging met Heijmans en FastNed om te kijken hoe snelladen, kantoren en het uitbreiden van de al liggende fietsroute in het Kanaalpark elkaar konden versterken.

Wethouder Roy Geers zag dat niet zitten. ,,Er is geen momentum om in discussie te gaan met de eigenaar. Dat kan pas als het gebied in ontwikkeling zou gaan", zegt hij. Ook haakte hij in op de door Hoeben aangehaalde breedte van de ecologische zone. ,,De breedte van het park ter hoogte van het station is 120 meter breed. Het probleem zit hem dus niet in het station, maar in het pand dat er ligt.”