De Bossche Groenen zet discussie over brug op scherp

DEN BOSCH - Voer gewoon het besluit uit en maak van de Van Berckelstraat en de Kasterenburg een langzaamverkeerroute. ,,Dat is in 2014 door de gemeenteraad afgesproken en het wordt tijd om dat op een zo’n kort mogelijke termijn te doen.’’

Hiermee gaat fractievoorzitter Judith Hendrickx de discussie over de verkeersveiligheid aan de rand van de binnenstad en een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de Zuid-Willemsvaart hard in.

Een meerderheid van de raad besloot afgelopen dinsdag om een variant voor een brug voor langzaam verkeer. ,,Ons doel is een alternatief bieden aan voetgangers en fietsers’’, reageert René van den Kerkhof van D66 desgevraagd op de vragen die De Bossche Groenen gisteren aan het college van B en W stelde. Aanleiding is de dinsdag door de raad aangenomen motie van D66.

Hendrickx verwijst in haar inleiding op de vragen naar een rapport uit 2009 en een besluit uit 2014. In het rapport Lekker Fietsen staat onder meer dat routes voor autoverkeer en fietsverkeer ontvlecht moeten worden. In het raadsbesluit staat 'het vastleggen van een nieuwe langzaamverkeersroute vanuit de Van Berckelstraat langs het Kardinaal van Rossumplein meanderend door het plangebied (terrein voormalig Groot Ziekengasthuid, red.) richting Arena'.

De Bossche Groenen vindt dat een eenmaal genomen besluit van de raad uitgevoerd moet worden en vraagt waarom dit nog steeds niet gebeurd is. ,,De bouw op het voormalige GZG-terrein vordert gestaag. Bent u bereid om op zo’n kort mogelijke termijn over te gaan tot uitvoering van het raadsbesluit?’’. Eerder deze week verwees Hendrickx in de discussie ook naar het inspiratiedocument voor de ontwikkelingen in het Kanaalpark, waarin drie extra bruggen zijn opgenomen. ,,Maar je gaat toch geen nieuwe dure brug aanleggen als de Kasterenbrug in de nabijheid ligt?’’

