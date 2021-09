De Bossche Komeedie is terug van weggeweest: ‘Het publiek komt ogen en oren tekort’

DEN BOSCH - Theatergezelschap De Bossche Komeedie, ontwaakt uit een langdurige coronaslaap, brengt een nieuwe productie op de planken: Kleine ziele in De Grôte Wiele . Het blijspel, dat in totaal vijftien keer te zien is in Perron-3 en later De Speeldoos, staat garant voor een ouderwets avondje lachen, gieren, brullen. De première is op 30 september.

Eindelijk, de acteurs kunnen weer eens schitteren op het toneel. „We hebben er giga-veel zin in”, onderstreept de doorgewinterde Joyce Hulshoff, die al sinds het ontstaan van het theatergezelschap in 2012 van de partij is. Ze maakte overigens ook al deel uit van het Echt Bosch Tejater, in feite de voorloper van de Bossche Komeedie die na een kwart eeuw ophield te bestaan.

„Half juli zijn we begonnen met deze productie. Week in, week uit. Vrijwel elke dinsdag- en donderdagavond hebben we gerepeteerd, van bedrijf tot bedrijf”, lepelt Hulshoff op.

(Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm De cast van de Bossche Komeedie. © Chris Korsten

Onthouden en improviseren

Een ruimte van het Vughtse installatiebureau Gevers fungeert al enkele jaren als thuishonk. In het stuk kruipt ze in de huid van een zekere Suzan van Dalen. „Ik heb lappen met tekst voorgeschoteld gekregen. Gelukkig ben ik behoorlijk tekstvast, hetzelfde geldt trouwens voor mijn medespelers, die ook van wanten weten.”

,,Mocht het toevallig eens misgaan, dan weet ik me wel te redden. Improviseren, daar heb ik weinig moeite mee. Bovendien is het een fijne gedachte dat we elkaar indien nodig kunnen opvangen, iets wat vooral te maken heeft met ervaring.”

Quote Gezamen­lijk pakken we alles op, waardoor bepaalde dingen na verloop van tijd automa­tisch op hun plek vallen Nancy Gerrits

Desalniettemin betekent meedoen aan een productie voor de meeste leden telkens een vrij pittige uitdaging. „We hebben allemaal een job en een gezin. Soms is het vlug wat eten en daarna meteen door naar de repetitie”, vult Nancy Gerrits - een andere actrice van het eerste uur - aan. „Leuk is om te constateren dat we echt team zijn. Gezamenlijk pakken we alles op, waardoor bepaalde dingen na verloop van tijd automatisch op hun plek vallen.”

Quote Het is een dramatisch verhaal, met veel komische elementen. Ruud van de Laar

De voorstelling, traditiegetrouw in Bosch dialect, herbergt boordevol herkenbare situaties rondom vriendschap en vijandschap waarin allerlei karikaturen voortdurend de aandacht trekken. „Het is een dramatisch verhaal, met veel komische elementen. Let op mijn woorden: het publiek komt ogen en oren tekort”, aldus Ruud van de Laar, die verantwoordelijk is voor zowel het script als de regie.