De Bossche Kraan draait goed en richt zich nu op het water met vijf ‘hotelboten’

DEN BOSCH - Hotel De Bossche Kraan op de Tramkade is nog geen jaar open, maar nu al gaan de eigenaren over op uitbreiding. Maar in plaats van nóg een kraan, komen er vijf boten te liggen aan de Dieze.

De Bossche Kraan werkt met dit project samen met het Rotterdamse Wikkelboat dat twee boten voor zijn rekening neemt. De overige drie worden door De Bossche Kraan zelf gemaakt. De vergunningen zijn inmiddels aangevraagd. ,,Het is nu zoeken naar een definitief plekje aan de Tramkade, maar verder ziet het er allemaal goed uit. De gemeente is ook enthousiast weten we inmiddels, maar het moet nog wel goedgekeurd worden", laat Victor Kooijmans van De Bossche Kraan weten.

Hij is op dit moment nog bezig met het ontwerp en kan daarom nog niet alles vertellen, maar de verwachting is dat in de zomermaanden de boten aan de Dieze drijven. En zo is er voor toeristen en Bosschenaren meer keuze om te overnachten bij de Tramkade dan alleen in De Bossche Kraan.

Volgeboekt voor de komende twee maanden

Dat hotel opende namelijk eind mei 2020 de deuren en blijkt een succes te zijn. ,,We zijn zeven dagen per week volgeboekt voor de komende twee maanden. Mensen die in het weekend willen komen, kunnen op z'n vroegst in augustus terecht", schetst Kooijmans de situatie.

De hotelkamer in de kraan op de Tramkade, naast de oude silo's.