De Bossche markt is geen elfjesland

Mysterie na zwaar ongeluk: bestuurder spoorloos nadat auto over de kop slaat in Den Bosch

6:21 DEN BOSCH - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag op de Larenweg in Den Bosch over de kop geslagen. De bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen. Het is niet duidelijk of hij gewond is geraakt.