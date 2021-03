‘De bowling is de huiskamer van mijn leven’

VIDEO Traumaheli­kop­ter naar ernstig ongeluk in Den Bosch, ambulance vast in drassige berm

18 maart DEN BOSCH - Bij een ongeluk in Den Bosch is woensdagavond een bromfietser ernstig gewond geraakt. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse. Een ambulance kwam vast te zitten in de drassige berm.