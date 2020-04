‘De burgemeester kreeg mij vier keer niet aan de telefoon’. Lintje voor Bosschenaar Huub Finkers

Onverwacht lintjesbe­zoek van burgemees­ter zorgt voor lach én traan in Vught: ‘Wat een prachtig gebaar is dit’

15:20 VUGHT - Een tikkeltje nerveus en trappelend van ongeduld staan vriendinnen Wil, Petra, en Ria op gepaste afstand te wachten. Prachtig uitgedost in de kleuren rood-wit-blauw én oranje. ,,De burgemeester is laat", klinkt het. ,,Kwart over tien was toch afgesproken, waar blijft hij toch? Want we moeten opletten, voor Koos kun je niets geheimhouden. Die ziet en hoort alles!”