De bussen terug! Nee, deel Bossche Onderwijsboulevard groen en veilig!

Haaren kan zijn zegje doen over grote ombouw N65

8:32 HAAREN - Het was spannend of de grote ombouw van de N65 door kon gaan, vanwege de stikstofperikelen. Maar die lijken toch geen roet in het eten te gooien. Daarom ligt het zogeheten ontwerpplan voor deze grote klus in Haaren ter inzage. Dat betekent dat Haarenaren er hun visie op kunnen geven of er bezwaar tegen kunnen maken.