De buurtbus komt in elk dorp, maar hoelang nog? ‘We hebben echt nieuwe chauffeurs nodig’

AMMERZODEN – Albert de Groot (73) uit Ammerzoden rijdt al twaalf jaar op de buurtbuslijn 266 van Wijk en Aalburg via Ammerzoden naar Zaltbommel en vice versa. Hij is penningmeester van de plaatselijke buurtbusvereniging. ,,We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers”, geeft hij aan.

Bij de bushalte voor het Willem van Oranjecollege in Wijk en Aalburg heeft De Groot even tijd om een banaan op te peuzelen en een praatje te maken. “We konden een jaar lang niet rijden door corona. Nu we weer begonnen zijn, heeft Arriva wat wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben we in de bus een groot koolstoffilter-apparaat dat soms veel lawaai maakt. Meer dan 70 decibel heeft een collega onlangs gemeten. We merken dat mensen daardoor liever niet meer meerijden”.

Niet druk

Het is inderdaad niet druk bij de halte, slechts één scholier stapt deze dinsdagmorgen in de bus om even later in de Dorpsstraat in Well weer uit te stappen. Het meerijden met de bus is afgezien van de herrie van de koolstoffilter geen straf. Het rivierenland vanaf de Kromme Nol waterkering en de Bergsche Maasdijk met zicht op Heusden is prachtig.

,,We komen met de bus in elk dorp, normaal rijd ik altijd op maandagmiddag een late dienst. Doordat we nu minder vrijwilligers hebben op de bussen, rijd ik ook een dienst op dinsdagmorgen. Dan rijden uit de dorpen soms ook mensen mee naar de markt in Zaltbommel, maar sinds de coronapandemie zie ik ze niet meer. We hebben een pool van 35 chauffeurs nodig, dan ben je eenmaal per week aan de beurt.’’

Volledig scherm De herkenbare busjes van de buurtbusvereniging. © Hannie Visser-Kieboom

Teller staat op 30

Nu staat de teller bij de club op 30, dus er is echt wat nieuw chauffeursbloed nodig. ,,Alle buurtbuslijnen hebben een eigen vereniging. Als chauffeurs hebben we onderling veel sociale contacten. Voor veel vrijwilligers is dat een belangrijke reden om op de buurtbus te gaan rijden. Binnenkort bestaan we als vereniging twintig jaar en willen we twee dagen samen op reis. De ritten worden dan voor een keertje overgenomen door andere vrijwilligers.”

Tot de coronapandemie liep de buslijn goed volgens De Groot, al was het vóór de invoering van de speciale schoollijnen een stuk drukker. “Dan begon de rit ’s morgens vroeg in Bruchem en stapten onderweg naar Wijk en Aalburg zoveel scholieren op dat we vaak een tweede bus moesten inzetten.”

Om elf uur zit de dienst van De Groot erop, in Ammerzoden is de chauffeurswissel en wandelt hij op z’n gemak naar huis voor de koffie. Aan het einde van de dag worden de buurtbussen bij de volkstuinen in Ammerzoden gestald. Soms halen vrijwilligers hem daar ’s avonds al op als ze een vroege dienst hebben.