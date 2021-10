De Canadese gans: een lust voor het oog of een poepende, luidruchtige lastpak?

DEN BOSCH/BOXTEL/SCHIJNDEL - Genieten op een bankje aan de waterkant van moeder gans met tien tot twaalf schattige kleintjes? Uitglijden over de vieze poep op het wandelpad? Of ’s nachts wakker liggen van het indringende ‘gak-geluid’?

Canadese ganzen zijn zowel een vriend als vijand. Zeker binnen de kom van Den Bosch, maar ook op graslanden van boeren in de omgeving van Boxtel, Sint-Michielsgestel en Schijndel. Het is een dubbel verhaal. De eerste telonderzoeken brengen nu in ieder geval in beeld hoe goed de Canadese gans boert in Den Bosch.

Geluidsoverlast

Stadsecoloog Kees Konings van Den Bosch kan er niet omheen. ,,We ontvangen uit verschillende wijken inderdaad klachten over de Canadese gans. Vaak in het voorjaar tijdens de balts (paargedrag, red.) of als ze jonkies hebben. Dan zijn ze wat agressiever. Ze poepen ook op de randen van vijvers zoals bij het Paleiskwartier, ze laten soms automobilisten wachten op straat vlak bij grote sloten. En je hoort ook over geluidsoverlast. We nemen de klachten echt serieus, maar het is ook een lastig iets. Die dieren hebben een beschermde status en verplaatsen zich regelmatig door de stad.”

Overbemesting

In Boxtel wordt regelmatig geklaagd over ondergepoept gras bij het Leysenven, waar de vissers komen karpervissen. Ook in het buitengebied in de omgeving van de Heult bij de waterzuivering barst het regelmatig van de ganzen. Hier gaat het niet altijd om Canadese ganzen, maar ook andere soorten die massaal het gras van de boer opeten. De poepende ganzen tasten zo hier en daar ook de kwaliteit van het water aan. Er ontstaat eutrofiëring in het water (overbemesting), waardoor vissterfte kan ontstaan.

Biodiversiteit

Kees Konings hoort ook positieve geluiden over de Canadese gans in Den Bosch. ,,Mensen genieten ook van de aanwezigheid van de ganzen in vijvers, plassen en sloten. Natuurliefhebbers zien het als een aangename aanvulling op de biodiversiteit in de stad. Het is dus maar hoe je naar het beestje kijkt. De situatie in de stad is ook een andere dan in buitengebieden of op het platteland, waar boeren last hebben van het feit dat graslanden worden kaal gegeten. Daar is soms flinke economische schade als gevolg van de ganzen.”

Canadese ganzen houden van natuurlijke oevers. Zoals hier bij de Aa in Middelrode.

Toch zit Den Bosch niet op de lijn van eieren dompelen in maïsolie of het schudden van eieren om zo de populaties in toom te houden. Ook het eventueel afvangen van ganzen is niet in beeld. Konings: ,,Net als in een aantal andere steden, zoals Breda, doen we eerst onderzoek naar de grootte van de populaties (Canadese) ganzen in de verschillende wijken. Het bedrijf Sweco onderzoekt met tellingen op verschillende tijdstippen door het jaar heen hoe het zit met de populaties. Dat laten we drie jaar op een rij doen. Dan heb je een goed beeld.”

Bij het Paleiskwartier poepen de ganzen de vijver vol en de trappen onder.

Groei kan snel gaan

Dat het de spuigaten kan uitlopen met de aantallen ganzen, dat beseft ook Konings. ,,Ze krijgen natuurlijk veel jongen elk jaar en maar een klein aantal sneuvelt doordat snoeken de jonkies eten of doordat ze op een andere manier sterven. Het kan dus snel gaan met de groei als het gemiddelde legsel naar schatting zeven jongen oplevert. Juist daarom zijn tellingen zeer zinvol, ook omdat de ganzen het jaar rond in en om de stad verblijven.”

Een groep Canadese ganzen bij het Leysenven in Boxtel.

Volwassen exemplaren hebben maar weinig natuurlijke vijanden. De vos zal zo af en toe eens toehappen. Maar andere predatoren zijn er niet of nauwelijks. De tellingen gebeuren door een flink aantal mensen die twaalf gebieden in Den Bosch met de fiets bezoeken. Uit de eerste tellingen blijkt al wel dat de nulmeting in het voorjaar van 2020 een top drie laat zien: In Den Bosch West 398 ganzen (ouders en jonkies), in Noord 122 en in de Maaspoort 127.

Getallen fluctueren

De zomertelling uit datzelfde jaar geeft in Den Bosch West al 651 ganzen weer, Noord 137 en de Maaspoort 120. Dan zitten er in Den Bosch Zuid ineens 226 exemplaren en schiet Engelen naar 167, terwijl in die laatste twee gebieden de voorjaarstellingen beduidend lagere cijfers laten zien. ,,Het is dus goed om meerdere jaren in beeld te brengen”, geeft Konings aan.

Voor de hand

Het onderzoeksbureau geeft ondertussen aan dat, als Den Bosch in de toekomst tot actie overgaat om in te grijpen in de populatie Canadese ganzen, dat het voor de hand ligt dat in gebieden te doen met grote aantallen zoals Den Bosch West.