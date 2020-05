De coronarekening loopt op en op voor Den Bosch

Waar gaat de tunnel komen? Direct naast de spoorover­gang in Orthen

25 mei DEN BOSCH - Zo soms kan er in relatief korte tijd een einde gemaakt worden aan onduidelijkheid. Op de vraag waar de nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers bij het spoor in de wijk Orthen in Den Bosch moet komen, is het antwoord duidelijk: direct naast de huidige omstreden en gevaarlijke spoorovergang.