De Democratische School start met voortgezet onderwijs

Schizofre­ne man kwam vrij uit PI Vught en stak reiziger Joost (38) dood in metro, blunders in zorg

15:31 De destijds 27-jarige man die ruim twee jaar geleden een willekeurige reiziger doodstak in een Amsterdamse metro, is te weinig in de weg gelegd door de verantwoordelijke instanties. Zij hadden hem nog niet de straat op moeten laten gaan, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid.