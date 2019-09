De Diezeblaozers kraait victorie bij Jeroen Bosch Dweilfestival

Eredivisie van het festival

Het zijn De Drumgabbers, een dweilorkest uit Delft dat rond het middaguur op het hoofdpodium op de Markt mag aftrappen. De 'gabbers', die overigens totaal geen raakvlakken hebben met (happy) hardcore, komen uit in de wedstrijdklasse. Zeg maar de 'eredivisie' van het festival dat eveneens een gezelligheids- en jeugdklasse kent. ,,Toch zijn we vooral voor de fun hiernaartoe gekomen. Maar áls er een prijs inzit, zullen we het zeker niet nalaten om die mee naar huis te nemen", verwoordt Frank Maat die even later toepasselijk de kleine trom bespeelt. ,,Twee jaar terug kaapten we brutaal het brons weg uit Den Bosch; wie weet wat het ditmaal gaat worden."