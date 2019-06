De Dommelbaarzen Vught bestaat een halve eeuw; een blik terug en vooruit

Bewoners Maliskamp boos: verdelgers laten rupsen gewoon zitten

9:29 DEN BOSCH - Verschillende gezinnen aan de Esdoornlaan in Maliskamp zijn zeer ontevreden over het weghalen van rupsennesten uit bomen in de buurt. Volgens bewoners zijn op verschillende plekken alleen de hoogste nesten verwijderd en lieten de verdelgers juist de lage nesten hangen.