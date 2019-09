De dood van baby Luna is ook verdrietig voor de artsen

VIDEO Meer commotie om wegsturen bezoekers Design Museum dan om na­zi-expositie

8 september DEN BOSCH - ,,Indrukwekkend.” Dat is de kernachtige conclusie van Ad Hendriks uit Nuenen na het bekijken van de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het Design Museum Den Bosch. ,,75 jaar na de bevrijding kan zo'n expositie best. De nazi-vormgeving die er te zien is, is afgewogen en zorgvuldig gepresenteerd. Het rechts-extremistische gedachtegoed wordt zeker niet gestimuleerd.”