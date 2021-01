De ene noodopvang is de andere niet, ervaring op school varieert van heel goed tot best spannend

DEN BOSCH - Dat de noodopvang een extra belasting is, naast het geven van onderwijs op afstand, staat buiten kijf. Maar hoezeer het knelt of begint te knellen om het te organiseren, verschilt van school tot school.

Eén ding wil schooldirecteur Marcia van der Wens voorkomen en dat is dat ze ‘nee’ moet verkopen aan kwetsbare kinderen of ouders met cruciale beroepen die echt aangewezen zijn op de noodopvang. Het lukt op Kindcentrum Het Stadshart - circa 200 leerlingen, gemiddeld rond de twintig in de noodopvang - net-aan om de bezetting rond te krijgen, inclusief hulp van ondersteunend personeel, mensen uit de kinderopvang en stagiaires.

Het wordt misschien lastiger door avondklok?

,,De ouders denken heel goed mee. Ze bedenken dingen voor de opvang van hun kinderen met bijvoorbeeld de opa’s en oma’s of andere mensen in hun netwerk. Dat is superfijn.’’

Haar vrees is alleen wel een beetje dat dat lastiger wordt als de avondklok wordt ingevoerd en door de regel dat je nog maar één persoon thuis mag ontvangen. ,,Dat het ouders dan niet meer lukt om het georganiseerd te krijgen.’’

Ouders kunnen niet álles

,,Ouders kunnen niet eindeloos een beroep blijven doen op hun netwerk’’, zegt ook Anouk Schipper, directeur van Kindcentrum Boschveld (110 leerlingen, inclusief kinderopvang 206). ,,Je merkt dat de druk bij hen vaak hoog is omdat werkgevers soms honderd procent inzet verwachten. Ook als mensen thuis werken.’’ En ook nog eens hun kinderen moeten helpen met school. ,,Dat gaat gewoon niet.’’

Ze ziet net als Van der Wens wel dat werkgevers steeds meer meedenken. Op haar school is het volgens Schipper qua bezetting en belasting prima te doen in de noodopvang. ,,We vangen tussen de 35 en 40 kinderen op, van de kinderopvang en het onderwijs samen. Het scheelt dat we de noodopvang van 0 tot 13 samen met de kinderopvang doen. Ik verwacht dat de vraag iets toe gaat nemen. We blijven kritisch kijken.’’

Want dat is wat zij als school kunnen doen: goed kijken of de noodzaak inderdaad aanwezig is. En ouders vragen of er wellicht nog andere oplossingen mogelijk zijn. ,,Dat verzoek doen wij als er maar één ouder is met een cruciaal beroep of op dagen dat de nood hoog is’’, aldus Hans van Zoggel, directeur van Educatief Centrum Sparrenbos in Rosmalen (385 leerlingen). En met die hoge nood bedoelt-ie meer dan zestig kinderen in de noodopvang.

,,Deze donderdag hebben we er 63. Dat is een zware kluif. Maar we hebben ook vrijdagen met maar zeven kinderen. Al met al loopt de noodopvang eigenlijk heel goed. De ouders proberen het echt zelf te regelen als we dat vragen. Ik vind dat een mooie samenwerking.’’

1500 kinderen in totaal

De PvdA in Den Bosch heeft deze week schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van signalen die zij ontving van diverse ouders in cruciale beroepen dat de capaciteit van de noodopvang ontoereikend is. Volgens de gemeente Den Bosch maken alles bij elkaar ongeveer 1500 kinderen in het basisonderwijs gebruik van de noodopvang, ruim tien procent van het totaal aantal leerlingen. Tweederde heeft ouders met een cruciaal beroep.