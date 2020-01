De fietsenmaker is veranderd: ‘nu ben je fietstechneut’

Bewoonster slachtof­fer van babbeltruc in Den Bosch, rent naar wijkcen­trum om buurt te waarschu­wen

15:48 DEN BOSCH - Een overvaller is woensdagmiddag met een babbeltruc binnen gekomen in een huis aan de Dageraadsweg in Den Bosch waarbij hij geld van de bewoonster stal. Toen de vrouw dat ontdekte, is ze in paniek naar het wijkcentrum gerend om daar de aanwezigen te waarschuwen.