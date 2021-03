De Goede Doelen Week in Nuland gaat nu wel door, in één keer geld geven

,,Ruim een jaar geleden had niemand van ons nog enig benul wat een impact dat onbekende virus in China op ons gewone leventje hier in Nuland zou gaan hebben. Laat staan, dat we eraan dachten dat het onze eerste gezamenlijke collecteweek zou gaan verstoren."

Maar dat gebeurde wel. Suzanne Pennings, voorzitter van de Stichting Goede Doelen Week Nuland, vertelt dat ze al vanaf 2019 bezig zijn met de voorbereidingen om in één keer te collecteren voor tien goede doelen die in Nuland actief zijn.

Moeilijk om collectanten te behouden

Waarom naar een gezamenlijke collecte? ,,De organisatoren van deze collectes gingen gezamenlijk op zoek naar een andere manier van geld inzamelen. Wat daarbij vooropstond, was dat we de bekende en erkende goede doelen duidelijk onder de aandacht wilden blijven brengen met hopelijk de daarbij horende mooie opbrengst, maar dat we ook naar de toekomst wilden kijken. Hoe doen we dat met behoud van het enthousiasme van onze collectanten, terwijl we weten dat het moeilijker wordt om voor heel Nuland collectanten te behouden en nieuwe mensen te werven?"

Volledig scherm Het logo van de Goede Doelen Week in Nuland. © José van der Biezen

Door corona niet langs de deur

In die nieuwe opzet worden zij gesteund door ruim honderd vrijwilligers, allen collectanten. Helaas konden ze in 2020 niet langs de deuren in verband met de toen geldende coronamaatregelen.

Pennings geeft aan dat er voor dit jaar ook al contact is gezocht met de gemeente. Als alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, verleent die medewerking om dit jaar wel de eerste collecteweek te gaan houden. En dat van 5 tot en met 16 april.

Envelop

In de eerste week krijgen de huishoudens een envelop in de brievenbus met daarin uitleg over de Goede Doelen Week en een collecteformulier. Daarop kunnen mensen aangeven aan welk doel of aan welke doelen ze willen geven en hoeveel. In de tweede week worden de formulieren opgehaald.