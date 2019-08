De Groote Wielen ‘perfecte plek’ voor een nieuwe beschaving

Miljoen voor nieuwe Azijnfa­briek in Bossche binnenstad

5 augustus DEN BOSCH - De toekomst is al een jaar of vier ongewis en de eerste gesprekken over de verhuizing van Podium Azijnfabriek van de Bethaniëstraat naar de Triniteitsstraat in Den Bosch dateren ook al weer van ruim een jaar geleden, maar nu lijkt er toch echt schot in te komen. Als de gemeenteraad in september bijna 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor de renovatie van het voormalige theater aan de Triniteitstraat, zou het cultureel podium waarschijnlijk eind 2020 kunnen verhuizen.