De Groote Wielenplas in Rosmalen: ‘Chic, een strandje zo dichtbij huis’

ZOMERSERIELekker zwemmen, zonnen en genieten van de zomer. Je hoeft er het vliegtuig of de auto niet voor in, want in de regio heb je genoeg zwemplassen om de zomer bij door te brengen. De Groote Wielenplas in Rosmalen is zo’n plas, al is het nog vooral het domein van de wijkbewoners. Misschien dat het nieuwe paviljoen daar verandering in brengt.