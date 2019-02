De Helftheuvel is De Helftheuvel weer

Histori­sche Citadel als start­plaats Vuelta in Den Bosch

23 februari DEN BOSCH - De Citadel in Den Bosch is in augustus 2020 naar alle waarschijnlijkheid de startplaats voor de tweede etappe in de Ronde van Spanje. Via het voormalig fort rijden wielrenners en karavaan direct in een rustig tempo het historisch stadscentrum scheert. Het is de bedoeling dat de koers na een lus in de binnenstad in de buurt van de Brabanthallen officieel wordt vrijgegeven en richting Heusden rijdt.