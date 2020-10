De jaarlijkse griepspuit: ‘Honderden patiënten via voordeur erin en via achterdeur eruit’

Huisartsen maken zich op voor dik 10.000 Mexicaanse prikken

30 maart De huisartsen in de regio Uden-Veghel maken zich op voor de verwachte stormloop van mensen die een prik willen tegen de Mexicaanse griep. Bij Medipark Huisartsen in Uden worden volgende week dinsdag-, woensdag- en donderdagavond in totaal 7.300 mensen verwacht. Bij de grootste praktijk in Veghel, Het Medisch Huis, gaat het om zeker 2.500 mensen die in aanmerking komen voor de extra griepspuit.