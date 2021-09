De jongste lijsttrekker ooit in Den Bosch: Bram Roovers (22) voert de SP aan

Digitaal parkeren in Den Bosch Zuid? 'Schaf het weer af!’

31 augustus DEN BOSCH - Dat ook het digitaal parkeren in de Bossche wijk Zuid onlangs is ingevoerd, is tegen het zere been van een groot aantal bewoners. ,,Schaf het af en ga terug naar het niet eens zo oude vergunningensysteem. Dat het nieuwe systeem zonder fatsoenlijk overleg met alle bewoners is ingevoerd, is een schande.’’