DE Kanaal: Den Bosch blijft hangen in een plan zonder samenhang

Met een selfiestick staat wethouder Mike van der Geld (D66) bij Sluis 0. ,,We gaan in gesprek met de omgeving." Dat is ambtelijke taal voor praten met buurtbewoners. Ondertussen pak ik het kleurige boekwerkje Kade(r)s, kansen en keuzes uit 2008 eens van de plank. Onder redactie van Eric Alink en met fraaie foto's van Marc Bolsius en Joep Lennarts.

Buurtbewoners dienden plannen in voor de toekomst van het binnenstadstracé van de Zuid-Willemsvaart, DE Kanaal, zoals ze in Den Bosch zeggen. Na het vertrek van de beroepsvaart is er ruimte voor onder meer een park, waterwoningen en een boulevard met gondelvaart.

© Archieffoto Olaf Smit

De vlog, de gemeentelijke communicatie van nu, rept na dik tien jaar opnieuw over kansen. Bootjes waarop je kunt overnachten, een tribune in het zonnetje. Het oude sluiswachtershuisje naast de Lambooybrug krijgt 'een nieuwe invulling met een leuke openbare functie'.

Sluis 0 wordt 'een stuk minder water en een stuk meer groen want het moet een stuk park worden', zegt Van der Geld in zijn video. Dan fietst de wethouder in zijn vlog naar de Tramkade en vertelt hij over nog een 'leuk ding', wijzend naar de silo's van Koudijs die ook aan de waterkant graffiti krijgen. En toen kreeg ik jeuk.

In de kerstvakantie wilde een recreant zijn bootje afmeren in de binnenstad. Al snel was er de strenge vinger van de havenmeester. In een ingezonden brief in het Brabants Dagblad schrijft deze toerist verbouwereerd dat hij in de kerstvakantie niet welkom is, want buiten het seizoen.

Rederij Wolthuis ziet niets in watertaxi's zonder een bijbehorend transferium. Op het strand van de witte Sieb ligt vooral alleen maar zand. Ondernemers aan de Tramkade steggelen zoveel dat de BIM er tureluurs van werd. Er is een plan om in de machinekamer van de kraan van Koudijs een hotelkamer te maken, alweer plannen ook om te overnachten op bootjes. Hoe rendabel is dat naast het nieuwe luxehotel in het Paleiskwartier en de fikse toename van het aantal B&B 's in de stad?

Grote infrastructurele werken hebben tijd nodig, haastige spoed hierbij is zelden goed. Zeker als het de waterhuishouding van een dicht bebouwde binnenstad betreft. Bureau Lubbers schetste twee jaar geleden al concrete plannen. Maar de stad lijkt maar te blijven hangen in die plannen zonder samenhang. Als bewoner van het voormalige sluiswachtershuis naast Sluis 0 wil ik nu concrete bouwplannen met een realistisch financieel plan zien.

© Chris Korsten/BD

In de gemeentebegroting is zo'n acht miljoen gereserveerd voor het sluiscomplex. Sluisdeuren, hydrauliek, seinen, beschoeiing ... twee aannemers met verstand van zaken begonnen te lachen toen ik het bedrag noemde. Het is tijd voor meer dan bankjes en boompjes en graffiti waar 'de omgeving' tot nu toe weinig aan heeft. Aan de slag met die Kades, Kansen en Keuzes uit 2008. Of ben ik ongeduldig?