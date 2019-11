De kastelen krijgen een ontmoetingsplek: ‘Herberg Haverleij’

Na de dorpstafel in januari 2019 in Engelen was een ding heel erg duidelijk. Er is behoefte aan een ontmoetingsplek in de Haverleij.

Margot van den Oord van de bestuursraad Engelen/Bokhoven overhandigde gisterenavond tijdens de openbare vergadering met gepaste trots een uitnodiging voor de opening van Herberg Haverleij. Het is een van de eerste successen die de bestuursraad met bewoners voor elkaar heeft gekregen na de dorpstafel. De herberg komt in een BSO-ruimte van Jenaplanschool Antonius Abt. Het is een ruimte met een eigen opgang, hal, keuken, toiletten en een grote ruimte van 53 vierkante meter. In samenwerking met de school, bewoners en leerlingen wordt een start gemaakt met inloopochtenden en kleinschalige activiteiten. “We hebben afgelopen jaar ontdekt dat er enorm veel animo is voor een ontmoetingsruimte en niet alleen onder senioren. Een nieuwe Facebookpagina trok al veel reacties van jongere mensen”, vertelt Van den Oord. Volgens haar zullen de activiteiten daarom ook zeer uiteenlopend worden. O

p de flyer van Herberg Haverleij worden bewoners op zondagmiddag 24 november uitgenodigd voor een kop soep én om ideeën uit te wisselen. Zo valt er te lezen op de flyer dat de initiatiefnemers een gezellige ruimte willen waar jong, oud en er tussenin elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar je nieuwe mensen leert kennen, een kopje koffie kunt drinken na een wandeling, de buurt kan vergaderen en waar nieuwe ideeën ontstaan. Van den Oord: “De bedoeling is dat er ook een link wordt gelegd met de seniorenvereniging in Engelen en hun activiteiten. Er ontstaan nieuwe contacten. Zo kan iemand die in het slot woont, maar niet mobiel is, een lift krijgen om daar naar toe te gaan.” Hoe lang deze plek gebruikt kan worden is niet bekend. Volgens van den Oord is dat geen zorgpunt want er is volgens haar al zoveel enthousiasme, ook vanuit het bedrijfsleven die maatschappelijk willen ondernemen. Ze verwacht dat dit een vervolg zal krijgen op welke plek dan ook.

Een andere wens die in vervulling gaat is dat Engelen en de Haverleij bankjes krijgt langs wandelroutes en mooi plekjes. De plekken worden aangewezen door bewoners. De financiering van de bankjes komt uit het wijkbudget. Een ander initiatief dat nog loopt is de ontwikkeling van een sociale kaart waarbij mensen makkelijker zaken met elkaar kunnen