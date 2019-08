De kermis van Den Bosch: alles uit de kast voor de snelle kick

Dat de mens graag op alle mogelijke manieren de grenzen van het toelaatbare opzoekt; daar kijken we geen seconde meer van op. We willen actie, héél véél actie. Zodat we voelen dat we leven, écht leven. En dus stappen we massaal in extreme attracties ofwel de thrillrides, die een steeds groter aandeel op de Nederlandse kermissen krijgen.