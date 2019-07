De klant blijft klagen over de taxi in Den Bosch: weinig gastvrij

Hoe Marco Kroon ‘de eerste stap naar gerechtig­heid’ zet

11:04 DEN BOSCH/ARNHEM 0- Marco Kroon (48) begeeft zich deze donderdagmiddag op bekend terrein. In 2011 stond hij in het Arnhemse paleis van justitie terecht voor vermeende handel/bezit van harddrugs en stroomstootwapens. Geschorst door defensie is het groene uniform nu verruild voor voor een donkere broek en lichtgrijs-blauw colbert.