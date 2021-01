De kogel is door de kerk in Vught: D66, VVD, PvdA/GL en CDA vormen nieuwe coalitie

JBZ kan weer meer mensen opereren, maar alleen als de patiënt dezelfde dag naar huis kan

6:25 DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis probeert in deze coronatijd nog zoveel mogelijk patiënten te opereren. Er zijn weer meer ok’s open, elf van de veertien nu. Maar er is geen reden voor heel veel optimisme. Want er is alleen maar extra ruimte voor ingrepen voor dagbehandeling; patiënten die dezelfde dag weer naar huis kunnen.