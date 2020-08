De Krakelinghe-Bufkes in Paleiskwartier gaat dicht: ‘Volgend jaar houdt het op’

Loos begon twintig jaar geleden met de brood- en banketbakkerij als filiaal van zijn zaak aan de Markt in Vught. ,,Ik heb hier veel zien bouwen. Je had het Paleis van Justitie en verder Mazeltoff, La Cour en Hoepelman. De Armada’s moesten nog komen’’, zegt de ondernemer.

Nieuwe klanten

Na drie jaar breidde hij de zaak uit als franchise-ondernemer van de Limburgse broodjesketen Bufkes (lekker hapje in het Belgisch-Limburgs) dat is gevestigd in onder meer Helmond, Eindhoven Wychen en Heerlen. ,,De bourgondische achtergrond sprak mij aan. En er was gelukkig ruimte om er onze Brabantse draai aan te geven. Daar moesten ze in het hoofdkantoor in Limburg erg aan wennen.’’