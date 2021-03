De laatste Bossche AllerAllereerste komt eraan, veiling heeft tienduizenden euro's opgeleverd

DEN BOSCH - De afgelopen twee maanden boden Bosschenaren massaal op de allereerste biertjes, knipbeurten, etentjes en dansjes via AllerAllereerste.nl. Komende vrijdag is in Den Bosch de laatste 'traditionele’ veilingronde. Het initiatief van netwerkorganisatie Broed leverde tienduizenden euro's op.

Begin februari was de eerste veilingronde met elke week een afsluitende Power Hour waarin de prijzen geregeld omhoogschoten. Maar komende vrijdag is het laatste Power Hour, al is het niet zo dat er na vrijdag helemaal niks meer wordt geveild in Den Bosch. ,,De site blijft bestaan en er kunnen nog speciale kavels op gezet worden, maar we gaan het niet meer doen zoals nu. Het is een succes geweest. Vooraf hadden we dit niet zo verwacht", zegt Jaap Klink van Broed.

Tot nu toe zijn er 88 kavels geveild. Dat varieerde van een dansje op de bar in een café tot een kroegentocht in Den Bosch met burgemeester Jack Mikkers met John de Bever als afsluiter. ,,De laatste ronde niet meegerekend hebben we bijna 30.000 euro opgehaald”, zegt Klink trots.

Volledig scherm Burgermeester Jack Mikkers opent de eerste veilingronde van "allereerste.nl" waar geboden kan worden op het eerste biertje, dinner of lunch na de lockdown. © Roel van der Aa

Niet alleen in Den Bosch

Ondertussen veilen ze niet alleen in Den Bosch de allereerste biertjes en knipbeurten. Ook in Raalte, Oss, Gemert, Heesch, Volendam, Zwolle en Nijmegen worden ze geveild. ,,In Schaijk is het net afgerond. Daar werd bijna 23.000 euro opgehaald in vier weken. En in Eindhoven gaan ze komende week één ronde doen, maar dan ook echt goed", zegt Klink.

En ze zijn bij Broed nog niet klaar. Klink en consorten zijn in gesprek met de Provincie om een benefietavond te houden voor de Brabantse cultuursector. Op die avond, waarschijnlijk eind april, worden Brabantse kavels geveild. ,,En dan gaat het echt om iconen. We kunnen nog niet zeggen wat de kavels worden, maar we praten met verschillende partijen en personen om iets moois te doen.”