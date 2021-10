De ‘Lekker anders dag’ zorgt op school voor leuke en veilige start

DEN BOSCH - De juf die je thuis met de fiets op komt halen. Papa die mama’s kleding aantrekt en andersom, met de step in plaats van met de fiets naar school. Op kindcentrum Meander in Den Bosch begon de vrijdag dit keer anders dan anders. En daar wordt het niet alleen leuker maar ook veiliger van.

Het kindcentrum in De Maaspoort is inmiddels in twee jaar tijd de elfde school in Den Bosch die met de ‘Lekker anders dagen’ meedoet. ,,We proberen het wegbrengen naar en het ophalen van school leuker te maken”, legt projectleider Bibi Goncalves van de ‘Lekker anders dag’ uit. ,,Als de tocht steeds weer hetzelfde is, krijg je een sleur. Het dagelijks wegbrengen en ophalen wordt een opgave terwijl het juist een bijzonder moment moet zijn. Het is druk en hectisch met bijvoorbeeld veel auto’s in de omgeving van het schoolplein. Er ontstaat veel irritatie bij ouders, leerkrachten en in de buurt.”

Drie jaar ervaring met ‘Lekker anders’ leert dat ouders en kinderen die op een andere manier naar school komen meer ontspannen zijn en meer oog hebben voor elkaar. ,,Ons idee krijgt van jong en oud een dikke acht”, aldus de projectleider.

Quote Of ik ‘anders’ ben opgestaan? Nee, eerst met hetzelfde been Benjamin (10)

,,In de ochtend is het hier een gekkenhuis met al die auto’s”, zegt moeder Maroescha. ,,Het is vandaag veiliger. De sleur even doorbreken hè. Haar zoon Benjamin (10) uit groep 6 is anders dan anders met de step naar school gekomen. Of ik ook anders ben opgestaan? Nee, gewoon eerst met hetzelfde been”, zegt hij.

Volledig scherm Veel kinderen en ouders kwamen vandaag in het oranje naar school. Die kleur valt goed op in het verkeer. © Jan Zandee

Juf Roos Braam heeft vrijdag op haar fiets eerst vijf scholieren thuis opgehaald. ,,Lynn, Fedde, Sammie, Livai en Jelmer”, somt ze op. ,,Het idee kwam van Lynn en ontstond tijdens de rekenles. We waren met z’n zessen dan mag je met twee personen naast elkaar rijden. Volgende keer zijn er andere kinderen aan de beurt.

Dode egel

,,Een kindje had vandaag een dode egel gezien onderweg. Die heeft de weg naar school dus ook anders ervaren”, vertelt juf Roos. ,,Het is bij onze school vaak erg druk. Met de step of in de bolderkar is veiliger en ook nog eens goed voor het milieu.”

Directeur Sandy van Meeteren en initiatiefneemster juf Linda van den Heuvel vinden de kick-off geslaagd. ,,Ouders en scholieren die zich in het oranje hebben verkleed, kinderen op de step, iemand die met de stadsbus naar school kwam”, zegt Linda. ,,Tof dat zo veel ouders en kinderen vandaag mee hebben gedaan”, gaat de directeur verder. ,,Je samen met papa of mama bewuster maken van de weg naar school maakt het leuker. Zo’n Lekker anders dag doen we vaker.”

Volgende week op 8 oktober start Het Rondeel ook met het project. Het is de twaalfde school in Den Bosch. Daarmee is de gemeente ‘koploper’ in ons land.