De liefde tussen Willie en Riek ontstond op piepjonge leeftijd

Het koppel wilde dolgraag trouwen, maar door de woningnood eind jaren vijftig was dat moeilijk. Omdat Willie niet langer kon wachten, besloot hij daarom eigenhandig een huis aan de Orduynenstraat te bouwen. Daar zijn in de jaren na het huwelijk ook vier kinderen geboren; ze kregen een dochter en drie zoons.

Naast de zorg voor de kroost was het hard werken. Riek was tot het huwelijk in dienst bij de PNEM en later bij HEMA. Willie stak zijn handen als smid bij Grevers in Den Bosch uit de mouwen.

Twintig jaar geleden verhuisde het echtpaar naar een nieuw appartement. In Orthen uiteraard. Daar wonen ze al hun hele leven en ligt hun ziel en zaligheid. Ze genieten er van elkaar en zijn er actief met hobby's als kaarten, de handboogvereniging, klussen en het bijhouden van het volkstuintje. Familieleden en buurtbewoners worden dagelijks voorzien van verse groenten, fruit, zelfgemaakte jam en soep. Maar ook het verenigingsleven kan niet om het koppel heen. Bij evenementen is Riek te vinden achter een bar of kraam. Willie is de drijvende kracht achter handboogvereniging Prins Bernhard en is bovendien een gewaardeerd lid van de Orthense Schaar. In 2008 werd hij daarvoor beloond met de eretitel 'Prominent van Orthen'.