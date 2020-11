De loopgraven zijn nog niet verlaten rond het Annapark in Hintham

HINTHAM - Praten zonder de emoties van de afgelopen twee jaar, zo makkelijk is dat nog niet bleek woensdagavond in de discussie over de toekomst van het Annapark. Een aantal bewoners van Hintham heeft niet zomaar weer vertrouwen in de gemeente en wethouder Roy Geers.

Volgens deskundigen stond Hintham rond 1629 al serieus op de kaart. Dat was in de tijd dat Frederik Hendrik de stellingen betrok voor het Beleg van Den Bosch. Waarschijnlijk toen zonder loopgraven. De afgelopen twee jaar zaten wethouder Geers en de bewoners wel langdurig in de loopgraven. Geers wilde per se een appartementencomplex bouwen in het groen, de bewoners juist niet. In die stellingen was geen millimeter beweging te krijgen. In opdracht van de gemeenteraad, maar zeker ook persoonlijk, wilde Geers weer in gesprek over het park. ,,Want ik erken dat ik te lang in de loopgraven gezeten heb. En daar wil ik nu uit.”

Discussie eens en voor altijd beëindigen

Om het Annapark weer ‘vlot te trekken‘ is een onafhankelijk bureau in de arm genomen. Dat heeft sterke en zwakke punten van het groen in kaart gebracht. Belangrijke conclusie: het Annapark is eigenlijk geen park als je er stedenbouwkundig naar kijkt. En: het is ook al al decennialang in verandering.

,,Belangrijk is om de discussie over het park voor eens en voor altijd te beëindigen", zei Martien van de Klundert van bureau Spacevalue. Het bureau is zonder voorwaarden vooraf aan de slag gegaan. Ook het oorspronkelijke bouwplan voor zestien appartementen was geen uitgangspunt meer. Van de Klundert gaf gisteren wel aan dat hij zo'n bouwblok op de beoogde plek niet passend vindt.

Sleets en slecht bereikbaar

Het bureau vindt het huidige Annapark sleets, weinig gevarieerd en slecht bereikbaar. ,,Er is geen goede overgang met verbindingen naar Graafseweg, Hintham en IJzeren Kind. De meeste woningen staan er met de rug naartoe. En veel functies naast zitten niet in het park.” Maar het stuk groen heeft potentie, vindt Spacevalue. Bij voorbeeld door mogelijkheden voor sport, bewegen en ontmoeten te versterken. En door het waardevolle Annabos bij het park te trekken.

Deelnemers aan de informatiesessies, bij elkaar een kleine 40 bewoners, werden gisteren uitgedaagd om zelf zaken te noemen om het Annapark te versterken. ,,Want daar liggen kansen", zei Geers. ,,We moeten voorkomen dat we over een paar jaar weer in discussie raken. Maar verbeteren kost wel geld.”

Verbeteren is prima, was de boodschap van de meeste deelnemers. ,,Maar niet als bebouwing de enige manier is om dat te betalen. Anders moet het maar blijven zoals het is.”

Bebouwing loslaten

Geers zei dat bebouwing in het park wat hem betreft nu wordt losgelaten. ,,Als we het erover eens worden dat we samen het park willen versterken, kijken we daarna pas hoe we dat kunnen organiseren.” En dus ook betalen.

De bewoners verlieten de loopgraven gisteren nog niet, gefrustreerd als ze zijn geworden de afgelopen twee jaar. Maar voorzichtig over de rand kijken, dat wilden ze wel.